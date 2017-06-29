“في حدا قبل يقتل وحول شهادة النجاح لشاهدة وفاة”.. مصدر أمني يتحدث للـ NBN عن حملة “#بتقبل_تقتل؟”

أطلقت قوى الأمن الداخلي حملة بالتزامن مع صدور نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان لتوعية المواطنين على ضرورة الالتزام بعدم إطلاق النار ابتهاجاً ومنع تحويل الفرح لحزن.

وفي هذا الإطار، نشر حساب قوى الأمن الرسمي على “تويتر” تحت شعار وهاشتاغ “#بتقبل_تقتل؟” سلسلة من التغريدات الهادفة للتوعية، وجاءت كالتالي:

«إذا ابنك نجح وصار معه شهادة البريفيه… مش ضروري إبن غيرك يسقط ويصير معو شهادة وفاة “#بتقبل _تقتل؟”.

«لأنو مطلق النار مش حاسب حساب جداً، صار وقت كلنا نحاسبو… بلّغ! “#بتقبل_تقتل؟”… وغيرها”.

وتعليقاً على هذه الحملة، أشار مصدر أمني للـ NBN إلى أن هذه الحملة هي من ضمن خطوات رفع الوعي عند الموطن وتحديداً مطلقي النار عبر هاشتاغ «#بتقبل_تقتل؟»، لأن ظاهرة إطلاق النار في الهواء هي آفة مجتمعية على صعيد الوطن والعمل مستمر لمنع وقوع جرائم قتل والقضاء على حياة مواطنين أبرياء بحجة الفرح.

وتابع المصدر نفسه أن إطلاق النار في الهواء هو جريمة وعلى الناس أن يعوا ذلك، معتبراً أن المجتمع المدني من جمعيات واتحادات معني أيضاً بتوعية المواطن إلى خطورة هذه الظاهرة أيضاً إلى جانب وسائل الاعلام لإيصال الفكرة لأكبر عدد من الناس.

وأكد أن الهدف من الحملة أيضاً هو التبليغ عن مطلقي النار وتشجيع المواطنين على التعاون مع القوى الأمنية عبر الاتصال على رقم الطوارىء 112 وتوثيق حالات إطلاق النار ويفضل التوثيق بصورة مع فيديو من دون أن يشكل خطراً على الشخص المُبلغ، مشدداً أن القوى الأمنية لن تستطيع النجاح بتطبيق القانون من دون مساعدة المواطنين الشرفاء.

وختم المصدر الأمني أن ظاهرة إطلاق النار هي من مخلفات الحرب الأهلية وهي مسؤولية الجميع وعلى الدولة أن تضبطها وتسيطر عليها، مشيراً إلى ان المشكلة تكمن أيضاً بالفكر والثقافة ونحن بحاجة لتظافر جميع أفراد المجتمع على صعيد الفعاليات والمثقفين وعلماء الدين إلى جانب وزارة التربية والدولة بكل قطاعاتها منها وزارة الاعلام لنزع هذه الظاهرة القاتلة من اللاوعي اللبناني.

وتأسف على بعض الأشخاص الذين يعتبرون أن إطلاق النار في الهواء هو عمل بطولي وتكريم للآخر بالافراح والأحزاب.

اذا ابنك نجح وصار معه شهادة البريفيه.. …مش ضروري ابن غيرك يسقط ويصير معو شهادة وفاة! #بتقبل_تقتل؟ #قوى_الأمن pic.twitter.com/W2YGaSWUgN — قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 28, 2017

بدل ما تخاف من التبليغ … خاف على عيلتك من الرصاص الطائش، بلِّغ!

#بتقبل_تقتل #قوى_الأمن pic.twitter.com/lpA8Iwj4vG — قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 29, 2017

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المصدر : NBN