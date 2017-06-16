في ذكرى الاستشهادي بلال فحص .. هاشتاغ “#عريس_الجنوب” يجتاح “تويتر”

أطلق ناشطون هاشتاغ “#عريس_الجنوب” على موقع “تويتر” في ذكرى الاستشهادي بلال فحص الذي نفّذ عملية بطولية بتاريخ 16 حزيران 1984، قرب أحد بساتين الحمضيات في منطقة الزهراني التي تشكل مثلث أقضية صيدا ـ صور ـ النبطية ليكون كميناً بسيارته لقافلة من جيش الاحتلال، جاءت ردًا على سلسلة عمليات اغتيال نفذتها مخابرات العدو الإسرائيلي وعملاؤه من جيش لحد ضد عدد من كوادر حركة أمل.

المغردون نشروا تحدثوا عن قيمة العملية الاستشهادية في تاريخ المقاومة مع العدو الصهيوني ونشرو مقاطع من وصيته وصوراً له بالاضافة لمقاطع من القصيدة التي كتبها وتوجه بها إلى الشهيد بلال فحص ولحنها وغناها الفنان مارسيل خليفة.

الهاشتاغ انتشر بشكل سريع ووصل للترند في لبنان بعد مشاركة عدد كبير من المغردين.

وهذه عينة من التغريدات التي نشرت:

بلال، هذا العريس الأبدي وابن هذه الأرض، عقد قرانه على الشهادة وأذن لصلاة التحرير، في مثل هذا اليوم #عريس_الجنوب#بلال_فحص pic.twitter.com/Xj5fahyqIN — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) June 16, 2017

بلال فحص أجمل طيور الجنوب .. وبشهدائنا نفتخر #عريس_الجنوب pic.twitter.com/gXXulOgVi7 — Ghazi Zeaiter (@GhaziZeaiter) June 16, 2017

ل #عريس_الجنوب الشامخ بهامته عرض السماء..

ل #بلال_فحص الذي أذن فينا حي على التحرير..

أنت من صناع مجد الوطن الحقيقين. pic.twitter.com/38wMF1Seot — Dr Ali Khalifeh (@Alikhal7711733) June 16, 2017

أعر الله جمجمتك، تد في الأرض قدمك، ارم ببصرك أقصى القوم، وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه#عريس_الجنوب pic.twitter.com/n7NDYcpumI — Ali 🇱🇧 (@10Shuaib) June 16, 2017

قد حان وقت أذان بلال

خير العمل لفلاحنا قد قال فثارت أسود الصدر كالزلزال

تروي حكايات المجد المُحال

⁧#عريس_الجنوب pic.twitter.com/bWIMWYKjvJ — ➰Abbaşs çhbib➰🇱🇧 (@ChbibAbbass) June 16, 2017

صائماً محتسباً إرتدى كفنه و إنطلق ليؤذن آذان الشهادة…فزفته الملائكة عريساً في السّماء كما على الأرض…#عريس_الجنوب 💛💚 || ١٦ حزيران ١٩٨٤ || pic.twitter.com/B6FqpuLImU — أبو علي~🇱🇧 H°M (@aboali0525) June 16, 2017

أخي رئيس حركة أمل..

إخواني المجاهدين أعضاء الحركة جميعاً …

سلام من الله عليكم وتحية أمل إليكم

بلال فحص#عريس_الجنوب — Mohammad Mokaddem (@mhmdmokaddem) June 16, 2017

" إحترق في لهب المجد ليصنع النصر " شهيد على درب الرسالة الإستشهادي بلال فحص #عريس_الجنوب • جميعة كشافة الرسالة الإسلامية • pic.twitter.com/P0CLHZQJJq — Hussein (@Husseinrisala) June 16, 2017

انتسب إلى كشافة الرسالة الإسلامية وتدرّج فيها حتى أصبح قائداً كشفياً يُحتذى به#عريس_الجنوب pic.twitter.com/hUd9DVKyfq — Mr.Ali Yousef Kassir (@Mrkassir_ALI) June 16, 2017

يا حارسي وصديقي ورفيقي وأخي،يا طير الجنوب،يا حبّ الجنوب ،يا عريس الجنوب

طيور الجنوب لا تغادره،وفاطمة بالأنتظار

نبيه برّي#عريس_الجنوب — why so serious (@arkhamoriginis) June 16, 2017

هذا المجاهدالعملاق الذي أثبت قدرته على حفظ الأمانةمن صاحبهاالإمام الصدروالذي لا يستطيع أن يزايد عليه أحدفي هذا المجال

بلال فحص#عريس_الجنوب — عصفورة الليطاني 1 (@khouloud_makki) June 16, 2017

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المصدر : NBN