في ذكرى الاستشهادي بلال فحص .. هاشتاغ “#عريس_الجنوب” يجتاح “تويتر”

أطلق ناشطون هاشتاغ “#عريس_الجنوب” على موقع “تويتر” في ذكرى الاستشهادي بلال فحص الذي نفّذ عملية بطولية بتاريخ 16 حزيران 1984، قرب أحد بساتين الحمضيات في منطقة الزهراني التي تشكل مثلث أقضية صيدا ـ صور ـ النبطية ليكون كميناً بسيارته لقافلة من جيش الاحتلال، جاءت ردًا على سلسلة عمليات اغتيال نفذتها مخابرات العدو الإسرائيلي وعملاؤه من جيش لحد ضد عدد من كوادر حركة أمل.

المغردون نشروا تحدثوا عن قيمة العملية الاستشهادية في تاريخ المقاومة مع العدو الصهيوني ونشرو مقاطع من وصيته وصوراً له بالاضافة لمقاطع من القصيدة التي كتبها وتوجه بها إلى الشهيد بلال فحص ولحنها وغناها الفنان مارسيل خليفة.

الهاشتاغ انتشر بشكل سريع ووصل للترند في لبنان بعد مشاركة عدد كبير من المغردين.

وهذه عينة من التغريدات التي نشرت:

يا حارسي وصديقي ورفيقي وأخي،يا طير الجنوب،يا حبّ الجنوب ،يا عريس الجنوب

طيور الجنوب لا تغادره،وفاطمة بالأنتظار

نبيه برّي#عريس_الجنوب

