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في ذكرى إستشهاده .. هاشتاغ “#حسن_جعفر_ابو_جمال” يحتل تويتر

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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في ذكرى إستشهاده .. هاشتاغ “#حسن_جعفر_ابو_جمال” يحتل تويتر

إنتشر على تويتر هاشتاغ #حسن_جعفر_ابو_جمال حيث إحتل تراند الأول وذلك في ذكرى إستشهاد قائد الجيش النظامي في حركة امل الشهيد حسن جعفر (ابو جمال).

ونعرض بعض من التغريدات:

 

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المصدر : NBN

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