في ذكرى إستشهاده .. هاشتاغ “#حسن_جعفر_ابو_جمال” يحتل تويتر

إنتشر على تويتر هاشتاغ #حسن_جعفر_ابو_جمال حيث إحتل تراند الأول وذلك في ذكرى إستشهاد قائد الجيش النظامي في حركة امل الشهيد حسن جعفر (ابو جمال).
ونعرض بعض من التغريدات:
#حسن_جعفر_ابو_جمال رمز من رموز مقاومة #الاحتلال_الاسرائيلي في #جنوب_لبنان،
كان عنوانا للعنفوان واستشهد دفاعا عن كرامة اهل الجنوب وعزتهم.. pic.twitter.com/uGWqkrYl8B
— ayman shehadi (@aymanshehadi) January 2, 2017
عهد ولادة الابطال #حسن_جعفر_ابو_جمال pic.twitter.com/HZNAkX2jye
— mhmd hijazi (@mhmdhijazii) January 2, 2017
الثاني من كانون الثاني هو التاريخ الذي أصبحت فيه الأرحام لا تنجب الا الأبطال…#حسن_جعفر_أبو_جمال pic.twitter.com/LKc4ExdolG
— مصدر مسؤول (@fouadkhreis) January 2, 2017
أخي الشهيد القائد #حسن_جعفر_ابو_جمال
سلامٌ لروحك الطاهرة pic.twitter.com/jVxYDQJugw
— ali khreiis (@AliKhreiis) January 2, 2017
زرع في كل دسكرة وقرية وفي كل واد وجبل بذرة طيبة أنبتت أملا نقطفه عبر السنين#حسن_جعفر_ابو_جمال
— haitham Awarkeh (@awarkeh) January 2, 2017
الشهيد القائد حسن جعفر " أبو جمال" عنوان التضحية و الوفاء و الإباء ، تحية إلی روحه الطاهرة و أرواح إخوانه الشهداء.#حسن_جعفر_أبو_جمال pic.twitter.com/Obw4BEqOwn
— السيد بشير مرتضى (@SayedBachir) January 2, 2017
بسمة صغيرة مفعمة بالأمل#حسن_جعفر_أبو_جمال pic.twitter.com/51Qt3s5vHP
— | معاون دولتو | (@HRkain) January 2, 2017