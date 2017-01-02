في ذكرى إستشهاده .. هاشتاغ “#حسن_جعفر_ابو_جمال” يحتل تويتر

إنتشر على تويتر هاشتاغ #حسن_جعفر_ابو_جمال حيث إحتل تراند الأول وذلك في ذكرى إستشهاد قائد الجيش النظامي في حركة امل الشهيد حسن جعفر (ابو جمال).

ونعرض بعض من التغريدات:

#حسن_جعفر_ابو_جمال رمز من رموز مقاومة #الاحتلال_الاسرائيلي في #جنوب_لبنان،

كان عنوانا للعنفوان واستشهد دفاعا عن كرامة اهل الجنوب وعزتهم.. pic.twitter.com/uGWqkrYl8B — ayman shehadi (@aymanshehadi) January 2, 2017

الثاني من كانون الثاني هو التاريخ الذي أصبحت فيه الأرحام لا تنجب الا الأبطال…#حسن_جعفر_أبو_جمال pic.twitter.com/LKc4ExdolG — مصدر مسؤول (@fouadkhreis) January 2, 2017

زرع في كل دسكرة وقرية وفي كل واد وجبل بذرة طيبة أنبتت أملا نقطفه عبر السنين#حسن_جعفر_ابو_جمال — haitham Awarkeh (@awarkeh) January 2, 2017

الشهيد القائد حسن جعفر " أبو جمال" عنوان التضحية و الوفاء و الإباء ، تحية إلی روحه الطاهرة و أرواح إخوانه الشهداء.#حسن_جعفر_أبو_جمال pic.twitter.com/Obw4BEqOwn — السيد بشير مرتضى (@SayedBachir) January 2, 2017

print

المصدر : NBN