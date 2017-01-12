في ضربة قاسية لـ”السيدة العجوز”.. إنتر ميلان يوقع رسمياً مع غاليارديني

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن تعاقده مع لاعب الوسط الشاب روبرتو غاليارديني من نظيره أتلانتا بعقد إعارة مع أفضلية الشراء.

ونشر النادي الإيطالي بياناً رسمياً، جاء فيه أن غاليارديني وقع للإنتر على عقد إعارة حتى صيف عام 2018 مع إمتلاكه أفضلية الشراء على حساب الأندية الأخرى التي ترغب بضمه.

وبحسب الصحافة الإيطالية فإن قيمة الإعارة كلفت خزائن الإنتر 2 مليون يورو، مع الشراء النهائي مقابل 20 مليون يورو بعد عام ونصف.

وكان غاليارديني أحد المطلوبين من قبل عدة أندية إيطالية أبرزها يوفنتوس، إلا أن الإنتر حصل عليه بعد تألقه مع أتلانتا في الموسم الحالي.

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المصدر : NBN