في طرابلس وغيرها ـ البحر حكر على المرأة غير المحجّبة !!

أصبحنا في سنة الـ 2017، تحديداً في القرن الواحد والعشرين .. القرن الذي كان من شأنه أن أحدث في العالم نقلة نوعية من تطور وحضارة وانفتاح المجتمعات .. وبعد أن كانت الأنثى تُدفن عند ولادتها أيام الجاهلية لمجرد أنها “أنثى”، أصبحت المرأة صاحبة شأن وشريكة في القرار إن لم تكن صانعته بنفسها ..

في الـ 2017، وبعد موجة حركات الاسلام المتطرّف الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية، قامت شركات عالمية بإنتاج سلع مخصصة للمحجبات إشارةً منهم على التفريق بين الاسلام والمحجبات وبين التطرف .. مثالاً على ذلك الشركة العالمية “Nike” التي أنتجت حجاباً عليه شعار الـ “Nike”، إضافة الى ملابس البحر المخصصة للمحجبات والتي تُسمى “Burkini”، الى جانب الشركات الأخرى التي قامت بذات الامر ..

فالأمر أصبح عالمياً، مصادق عليه من دول الغرب “المدنية” ، ومطابق للمواصفات المطلوبة دولياً وإقليمياً وبحرياً !!

أما في لبنان، سويسرا الشرق، البلد الذي “يدّعي أهله أنهم أصحاب مبادئ، مناهضون للعنصرية، يتعايشون مع كافة الاعراق والاجناس والاديان … تحديدا في طرابلس، في فندق Miramar Hotel Resort and Spa ، طُردت امرأة، محجبة، من البحر (الذي هو ملك عام لكافة المواطنين اللبنانيين) ، فقط لأنها ترتدي حجاب وجسدها مستور .. وتوجب عليها ان تخرج من البحر لأنها لا ترتدي الـمايو الكاشف للجسد ..

لعل أصحاب الفندق العريق لم يسمعوا بعد بشركة الـ Nike، ولا حتى بالـ Burkini، المشتق اسمه من تسمية الـ Bikini ، المعروف بالـ “مايو قطعتين” ، وسُميَ بالـ Burkini لأنه من نفس نوع الـ Bikini، مع مفارقة أنه يستر الجسد بأكمله مع الرأس، حتى يتسنى للمحجبات أن يتمتعن بحقهن بممارسة السباحة ..

هذا الامر ممكن أن يحدث بكافة تفاصيله ان توجهت احدى المحجبات الى بحر في البترون، او جبيل،او بيروت او اي منطقة تعتبر واجهة السياحة وروادها هم من فئة أو طبقة معينة في بلدنا المرموق … بينما ان توجهت هذه المرأة التي طردت في طرابلس، الى مسبح او بحر في بلدان الغرب، لن يطردوها ان كانت مرتدية اللباس المخصص للسباحة .. لأن الناس تذهب الى البحر او المسبح حتى تسبح ، وليس من أجل عرض الأجساد …

يا لحضاراتنا المتقدمة !!

من كم يوم قررنا انا و زوجي نحجز بال Miramar Hotel Resort and Spa بطرابلس. حضرنا حالنا مبسوطين أخدين ابني ابن السنة و نص … Posted by Noura Al Zaim on Dienstag, 27. Juni 2017

print

المصدر : NBN