في عيد ميلاد “الأسطورة” الـ30 .. تعرف على أبرز ما قيل عن ميسي

بلغ النجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة ليونيل ميسي عامه الـ30 اليوم السبت وذلك بعد أن ولد في 24 من يونيو 1987.

ويعتبر ميسي واحد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ إن لم يكن اللاعب الأفضل في ظل المقارنة المستمرة بينه وبين أساطير أخرى مثل مارادونا.

وفي يوم ميلاده الـ30 هذه أبرز التصريحات التي تحدثت عن ميسي:

المدرب الإسباني بيب غوارديولا: “لا أحد يكتب عن ليونيل ميسي ولا تحاولوا وصف ما يفعل، اكتفوا فقط بمشاهدته”.

اللاعب البلغاري السابق خريستو ستويشكوف: “قالوا أن الجميع بحاجة لمسدس لإيقافي لكننا نحتاج لمدرع آلي لإيقاف ميسي”.

اللاعب البرازيلي السابق روماريو: “ميسي يشبه نيوتن وإينشتاين بطريقة التوحد، أتمنى أن يكمل مشواره بتقديم الكرة الرائعة والأرقام القياسية”.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: “ميسي يلعب بالقدم اليسرى ولا يحتاج لليمنى فهو أفضل لاعب في العالم، فكيف لو لعب باليمنى ؟!”.

الإسباني تشافي هيرنانديز: “يبدو أن ميسي أغلى من الجميع ومقارنته بالأخرين غير جائزة، ومن لا يرى ذلك فهو أعمى”.

مدرب برشلونة السابق رادومير أنتيتش: “ميسي هو موزارت كرة القدم” تشبيهاً بعازف الموسيقى العقبري موزارت”.

المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو: “ميسي يمرر الكرات لزملاءه كأنه يشاهد المباراة من التلفاز”.

النجم الفرنسي فرانك ريبيري: “ميسي يتواجد في مكان وباقي اللاعبين في مكان أخر لذلك هو استثنائي”.

إداري ميلان السابق أدريانو جالياني : “ميسي أفضل لاعب في التاريخ وهذا الكلام من شخص شاهد بيليه ومارادونا”.

النجم الهولندي السابق جيري أرمسترونغ: “لقد لعبت أمام بلاتيني ومارادونا وكرويف وبجانب بيست لكن لم يقدم أحدٌ منهم ما قام به ميسي، ليو أفضل من شاهدته””.

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المصدر : NBN