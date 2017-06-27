في مثل هذا اليوم اعتصم الامام الصدر في مسجد العاملية لوقف الحرب الاهلية

في مثل هذا اليوم من العام 1975 اعتصم الامام موسى الصدر في مسجد الصفا رفضا للحرب الاهلية وجاء في بيان فكّ الاعتصام الذي أذاعه الإمام الصدر في 1/7/1975: « لقد أردت باعتصامي في مسجد الصفاء في الكلّيّة العامليّة منذ يوم الجمعة في 27 حزيران حتى اليوم أن أثبت لجميع اللبنانيّين وللعالم أنّ في لبنان سلاحاً آخر أكثر فعاليّة من سلاح الفتك والدمار. هذا هو سلاح القلوب والضمائر والإيمان، سلاح الأكثريّة المؤمنة بالوطن وبالعيش الكريم فيه، وكان تجاوبكم الرائع دليلاً على صحّة هذه الرؤية وعلى نفاذ هذا السلاح

لقد أصبح الوطن هو المحروم الأوّل، والحوار لا ينفع، والآذان لا تسمع، والضمائر تحتاج إلى ضمائر تهزّها. لقد دنّسوا أرض الوطن، فلجأت إلى بيت الله مستمدّاً منه القوّة والعون … طوال يوم أمس وليله، كنت أتلقّى شكاوى الرجال، وأسمع بكاء الأرامل واليتامى، وعلى رغم أنّي سعيت جهدي ولم أذق طعم النوم، فإنّ القصف لم يهدأ، والأوضاع تزداد سوءاً، ن أعتصم وأصوم، وزادي هو كتاب الله وقطرات ماء، وسأظلّ هنا حتّى الشهادة، أو حتّى تعود البلاد إلى حالتها الطبيعيّة، وقد ودّعت والدتي وزوجتي وأطفالي، وجئت أصلّي إلى الله أن ينقذ هذا الوطن

من اعتصام الامام الصدر في مسجد الصفا 27/6/1975

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المصدر : NBN