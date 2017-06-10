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قائدة شرطة لندن: إحباط 5 مخططات لهجمات ببريطانيا منذ حادثة ويستمنستر

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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قائدة شرطة لندن: إحباط 5 مخططات لهجمات ببريطانيا منذ حادثة ويستمنستر

كشفت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك، أنّ “بريطانيا أحبطت خمسة مخطّطات لتنفيذ هجمات بها منذ هجمات ويستمنستر في آذار الماضي”.

ولفتت قائدة الشرطة، في مقابلة صحافية، من مقرّ شرطة لندن على بعد خطوات من جسر ويستمنستر حيث قتل مهاجم خمسة أشخاص في 22 آذار الماضي، إلى أنّ “المتشدّدين الّذين قتلوا 35 شخصاً في ثلاث هجمات منفصلة، لن يشيّعوا الخوف، لكنّ الشرطة ستطلب توفير قدر أكبر من الموارد للتعامل مع التهديدات الأمنيّة”، مشدّدةً على أنّ “لندن مدينة آمنة وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على ذلك. لن ندعهم يفوزون”.

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المصدر : وكالات

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