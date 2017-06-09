  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

قائد أركان إيران: سنشن قريبا أكبر عمليات جوية عرفها العالم ضد داعش

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
39 Views
قائد أركان إيران: سنشن قريبا أكبر عمليات جوية عرفها العالم ضد داعش

أكد قائد الأركان المسلحة الإيرانية اللواء علي باقري أن بلاده ستشن قريبا أكبر عمليات جوية ضد تنظيم “داعش”، موضحا ان “هناك 37 طائرة من طراز فانتوم و45 من طراز سوخوي 400 جاهزة بانتظار أوامر القادة العسكريين للبدء بأكبر عمليات جوية في العالم خلال الثلاثين عاما الماضية”. واشار الى أن “العدو سيواجه ردنا الحازم في الأماكن التي نحددها نحن”.

هذا، وكانت السلطات الإيرانية أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجومين، اللذين استهدفا حرم مجلس الشورى الإيراني ومرقد الزعيم الراحل الخميني قرب العاصمة، إلى 17 قتيلا وأكثر من 40 جريحا. وتبنى تنظيم “داعش” مسؤولية الهجومين.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class