قائد أركان إيران: سنشن قريبا أكبر عمليات جوية عرفها العالم ضد داعش

أكد قائد الأركان المسلحة الإيرانية اللواء علي باقري أن بلاده ستشن قريبا أكبر عمليات جوية ضد تنظيم “داعش”، موضحا ان “هناك 37 طائرة من طراز فانتوم و45 من طراز سوخوي 400 جاهزة بانتظار أوامر القادة العسكريين للبدء بأكبر عمليات جوية في العالم خلال الثلاثين عاما الماضية”. واشار الى أن “العدو سيواجه ردنا الحازم في الأماكن التي نحددها نحن”.

هذا، وكانت السلطات الإيرانية أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجومين، اللذين استهدفا حرم مجلس الشورى الإيراني ومرقد الزعيم الراحل الخميني قرب العاصمة، إلى 17 قتيلا وأكثر من 40 جريحا. وتبنى تنظيم “داعش” مسؤولية الهجومين.