قائد الجيش استقبل رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم

زار رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم ومستشار رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك للعلاقات مع المؤسسات العامة والإدارات الرسمية البروفسور نعيم عويني قائد الجيش العماد جوزيف عون يرافقه وفد جمع الدكتور نيكولا بدوي والبروفسور جورج عيد والبروفسور محمود القرق والبروفسور فادي الحاج شحادة. وهدفت الزيارة إلى وضع العماد عون في أجواء المؤتمرات التي تنظمها الجمعية سنويا والتي تركز على أهمية تطوير الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع والوطن.

بداية هنأ عويني والوفد المرافق العماد عون على ترأسه مؤسسة الجيش اللبناني، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهماته. ثم عرف عويني بالجمعية اللبنانية لتقدم العلوم شارحا عن اهدافها والمؤتمرات التي تنظمها سنويا بالتعاون مع عدة وزارات ومؤسسات عامة وجامعات ومراكز بحث ومختبرات بالإضافة إلى مؤسسات دولية.

وشكر عويني مؤسسة الجيش اللبناني على مشاركتها الفعالة في المؤتمر السنوي العلمي الدولي الثالث والعشرين للجمعية اللبنانية لتقدم العلوم “الابحاث والعلوم في خدمة الإنسان” والذي أقيم في 6 و7 نيسان 2017 في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية. ثم أطلع عويني العماد عون على التوصيات التي خرجت بها طاولات الحوار العلمية التي عقدت على هامش المؤتمر وتناولت مواضيع تهم المجتمع اللبناني مثل الإتصالات وتطوير الإدارات الرسمية والصناعة وغيرها.

ودعا عويني العماد عون ومؤسسة الجيش للمشاركة في النسخة الـ24 للمؤتمر السنوي العلمي الدولي والذي سيُقام في جامعة البلمند العام المقبل، كما طلب أن تكون مشاركة الضباط كثيفة وفعالة كما في كل سنة. كما اطلعه العماد عون على التوصيات التي صدرت عن النسخة الثانية لمؤتمر “الجامعة الريادية” والذي إنعقد في جامعة القديس يوسف ودعاه للمشاركة في النسخة الثالثة منه والتي ستنعقد في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا التابع للجامعة اللبنانية.

وشرح عويني عن مؤتمر “نحو ثقافة الحوار بين الأديان” الذي تحضره الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم والذي تشارك فيه شخصيات دينية رفيعة وسينعقد في شهر أيلول من هذا العام. كما تحدث عن المؤتمر الذي يتمحور حول تطوير مؤسسات الدولة والذي سينعقد في شهر تشرين الثاني 2017.

ونوه قائد الجيش بهكذا أعمال ونشاطات علمية، مشجعا ومحفزا ضباط المؤسسة العسكرية للمشاركة الدائمة في الأبحاث العلمية والمؤتمرات الدولية.