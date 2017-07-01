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قائد الجيش تفقد العسكريين الجرحى الذين أصيبوا في عرسال

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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قائد الجيش تفقد العسكريين الجرحى الذين أصيبوا في عرسال

تفقّد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، في مستشفيي رزق والروم، العسكريّين الجرحى الّذين أصيبوا خلال العمليات العسكرية الّتي نفّذتها قوى الجيش يوم أمس الجمعة في منطقة عرسال، حيث اتّطلع على أوضاعهم الصحيّة وحاجاتهم المختلفة، والمعالجات الطبيّة الجارية لهم، منوّهاً بـ”تضحياتهم وشجاعتهم”، ومتمنياً لهم “الشفاء العاجل”.

من جهة ثانية، أقامت مديرية التعاون العسكري – المدني (CIMIC)، بالتعاون مع جمعية “UTOPIA” ومؤسّسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري، حفلاً ترفيهياً في ملعب بعل الدراويش في طرابلس، لعددٍ من أطفال منطقتي جبل محسن وباب التبانة، تخلّلته عروض فنيّة وتوزيع هدايا.

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المصدر : NBN

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