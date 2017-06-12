قائد الحرس الثوري الإيراني: السعودية طلبت من “داعش” تنفيذ هجومي طهران

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، وجود معلومات دقيقة بأن السعودية حرضت إرهابيي “داعش” على تنفيذ هجومي طهران الأخيرين.

وقال اللواء جعفري، حول داعمي التنظيمات الإرهابية في المنطقة: “أمريكا والكيان الصهيوني دعما الإرهابيين، ونحن نمتلك معلومات دقيقة بأن السعودية، مع الأسف، وضمن دعمها لهم، حرضتهم على تنفيذ الاعتداءات في إيران”.

يذكر أن عناصر من تنظيم “داعش” نفذوا اعتداءين إرهابيين الأربعاء الماضي بطهران استهدفا ضريح الخميني ومجلس الشورى (البرلمان)، ما أسفر عن مقتل 17 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وقتل في الاعتداءين 5 إرهابيين مرتبطين بالتنظيم التكفيري.

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المصدر : NBN