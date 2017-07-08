قائد الشرطة الاتحادية العراقية: إعلان تحرير الموصل بالكامل خلال ساعات

قال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت إن قواته مستمرة فى تطهير وتفتيش آخر ما تبقى من مناطق المدينة القديمة للقضاء على العناصر الإرهابية بحسب “سبوتنيك”.

وجاء فى بيان له أن قيادة قوات الشرطة الاتحادية مستمرة “بتطهير آخر ما تبقى من مناطق المدينة القديمة للقضاء على العناصر الإرهابية وجرذانه المختبئة فى الأنفاق واستثمار الفوز الذى حققته قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية” من قبل الفرق 3 و5 و6 للشرطة الاتحادية والفرقة الألية وفرقة الرد السريع مسندة بالناقلات والطائرات المسيرة والمدفعية، وماهي إلا مسافات قليلة وساعات قليلة وسنزف البشرى بتحرير مدينة الموصل على يد أبطال العراق أبطال الشرطة الاتحادية الغيار.

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المصدر : وكالات