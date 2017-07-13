قائد القطاع الشرقي: لبنان يحتاج لجيش قوي وصلب ليكون مصدر ثقة للبنانيين

أقامت قيادة القطاع الشرقي في قوات اليونيفيل في مقر قيادتها في سهل البلاط قضاء مرجعيون مأدبة غداء تكريمية على شرف ممثلي السلطات المحلية في منطقة عملها ضم العديد من الشخصيات والفعاليات الرسمية والدينية وضباط من الجيش اللبناني وسائر القوى الامنية اللبنانية وضباط من اليونيفيل وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير والنائب أنور الخليل وممثلين عن نواب المنطقة

وأشار قائد القطاع الشرقي الجنرال فينانسيو اغوادو إلى ان “هذا اللقاء يؤكد عمق العلاقة والصداقة القائمة بين السكان المحليين ومرجهياتها السياسية وكذلك مع الجيش اللبناني وسائر القوى الامنية معربا عن اعتزازه بالتعاون والعمل يدا بيد مع الجيش اللبناني”، وقال: “نحن ندرك ان لبنان كدولة يحتاج إلى جيش قوي وصلب ليكون مصدر ثقة للبنانيين ومن المؤكد ان هذه الحقيقة تجعل لبنان بلدا مستقرا مزدهرا”.

من جهتهم، ثمن المدعوون الجهود التي تبذلها قوزات اليونيفل والدول الذي تلعبه لتأمين الأمن والإستقرار لجنوب لبنان انسجاما مع القرار 1701.

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المصدر : NBN