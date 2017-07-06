قائد القطاع الغربي في اليونيفيل جال في صور

زار قائد للقطاع الغربي في “اليونيفيل” وللكتيبة الإيطالية الجنرال فرانشسكو أوللا مدينة صور مستهلا لقاءاته برئيس إتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق وعدد من أعضاء مجلس بلدية صور، بحضور قائد الكتيبة الإيطالية في موقع المنصوري العقيد ماسيمو كروككو، وعدد من الضباط الإيطاليين ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين “اليونيفيل” والسلطات المحلية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

دبوق

وأشاد دبوق بدور “اليونيفيل” الريادي والتعاون الوثيق مع السلطات المحلية ثم نوه بعلاقة الصداقة التي تربط “اليونيفيل” عموما والكتيبة الإيطالية خصوصا بالجنوب معتبرا “الجنود الإيطاليين كرسل سلام حيث باتوا جزءا من المجتمع المحلي لاسيما بالعلاقات الإنسانية التي إستطاعوا تمتينها مع السكان المحليين وابناء المنطقة.

اوللا

وخلال الجولة في السوق الشعبي لصور، شكر الجنرال أوللا الرئيس دبوق على حفاوة الإستقبال معربا “عن سعادته بعلاقة الصداقة التاريخية التي تربط مدينة صور بجنود حفظ السلام في “اليونيفيل” عموما وبالجنود الإيطاليين خصوصا”.

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المصدر : NBN