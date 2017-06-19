قائد ايراني: طائرات مسيرة أرسلت لنا صور مباشرة لمكان استهداف الارهابيين

قائد قوات الجو فضائية في حرس الثورة الاسلامية الإيرانية: طائرات مسيرة أرسلت لنا صور مباشرة لمكان استهداف الارهابيين

أكد قائد قوات الجو فضائية في حرس الثورة الاسلامية الإيرانية العميد علي حاجي زادة أن جميع الصواريخ التي أطلقت أمس على مقر الارهابيين في دير الزور في سوريا أصابت بدقة مواقع الارهابيين، منوهاً إلى أن طائرات مسيرة أرسلت لنا صور مباشرة لمكان استهداف الارهابيين.



وقال العميد علي حاجي زادة: “إذا استمر الارهابيون في جرائمهم وأعمالهم الشريرة ستكون النتيجة باهظة جدا”.

وأكد العميد علي حاجي زادة أن صواريخ متوسطة المدى استهدفت مقار قيادة ومراكز تصنيع وانتاج لسيارات مفخخة ومراكز لتجمع إرهابي داعش في أطراف دير الزور، وأضاف “على الاعداء أن يعرفوا أن طهران ليست باريس او لندن، وهذا كان ردا بسيطا، وإذا ارتكبوا أي حماقة ستوجه لهم ضربات أكثر فتكاً”.



وأضاف أطلقت الصواريخ من إيران وعبرت الاجواء العراقية وسقطت في سوريا وكانت طائرات مسيرة قد انطلقت من ريف دمشق نحو أجواء دير الزور، لترسل لنا مواقع الاستهداف بشكل مباشر.

وشدد العميد علي حاجي زادة على أن الكشف والإحاطة بالمعلومات حول هؤلاء الارهابيين هو قضية مهمة وإطلاق هذه الصواريخ من مسافة 700 كيلومتر واستهدافها مبنى صغير هو رسالة أيضا، وهؤلاء سيفهمون ما هو مستوى الايرانيين.

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المصدر : وكالات