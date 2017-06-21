قائد سلاح جو العدو: سنستخدم قوة لا يمكن تصورها في حال اندلاع حرب مع لبنان

هدد قائد سلاح الجو في جيش العدو الاسرائيلي امير ايشل، اليوم، انه “في حال اندلاع أي تصعيد بين لبنان والجيش الاسرائيلي في المستقبل، سيكون لدى هذا الجيش قوة عسكرية لا يمكن تصورها سيستخدمها في الحرب”.

وقال في مؤتمر أمني عقد في هرتسيليا قرب تل أبيب: “ان الجيش الاسرائيلي يملك الآن قوة اكبر مما كان يمتلك” في عدوان تموز عام 2006.

أضاف: “ان ما تمكن سلاح الجو من القيام به كميا في حرب لبنان على مدار 34 يوما، في امكاننا القيام به اليوم، في مدة تراوح بين 48-60 ساعة”.

ولفت الى ان “هذه القوة المحتملة لا يمكن تصور نطاقها وتختلف كثيرا عما رأيناه في السابق، وأكبر بكثير مما يقدر الناس”.

ولم يقدم سيناريو لأي حرب مستقبلية مع لبنان أو سوريا، ولكنه أكد ان “على إسرائيل ان تشن ضربة سريعة وقوية في حال اندلاع الحرب، وفي حال اندلعت الحرب في الشمال، علينا ان نبدأها بكل قوتنا منذ البداية”.

ولفت الى ان “التهديدات لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي على الساحة اللبنانية لن توقف سلاح الجو، قد يتم تعطيل العمليات هنا وهناك ولكن هذا لن يوقفنا”.

وحذر اللبنانيين قائلا “هناك امكان كبير للغاية بوقوع أضرار جانبية، وبايذاء أشخاص غير متورطين، وأشخاص لا نرغب في إلحاق الأذى بهم. وقبل اندلاع القتال أو عند بدئه، لو غادر السكان اللبنانيون هذه الاماكن فلن يتعرضوا للقصف”.

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام