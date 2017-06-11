قاسم هاشم: لقانون انتخابات عصري يحاكي تطلعات الشعب اللبناني

اكد النائب قاسم هاشم “ان الايام المقبلة ستكون فاصلة في مسيرة قانون الانتخابات”، املا في ان “تنتهي بعض المزايدات الشعبوية من أجل حوار ونقاش واقعي تفضي الى تفاهم نهائي لصيغة مقبولة من الجميع في حدودها الوطنية، لانهاء معضلة المعضلات للوصول الى تسوية نهائية لقانون انتخابات طالما انتظره اللبنانيون عصريا يحاكي تطلعات الشعب اللبناني”.

وتابع في تصريح له في منزله في شبعا بعد استقباله النائب انور الخليل ووفدا من منطقة حاصبيا والعرقوب: “لكن دائما بعض المصالح الفئوية والسياسية والطائفية وحتى الشخصية تحول دون تحقيق الامال الكبرى بقانون عصري انما بما توفر من تسوية مرحلية من الممكن التأسيس عليها للمستقبل”.

واضاف: “بعدما اصبحنا في الايام الاخيرة من ولاية المجلس لم يعد جائزا الاستمرار في رفع سقف المطالب ومحاولة تسجيل الانجازات والانتصارات على حساب التفاهم الوطني وهو الاساس للاستقرار السياسي في ظل التحديات والتطورات المتسارعة داخليا واقليميا لنستطيع حماية وطننا وتحصين الواقع الداخلي، بخاصة بعدما كشفته الاجهزة الامنية من محاولات لزعزعته، مما يضع الجميع امام مسؤوليتهم الوطنية في الاسراع لتوفير كل المتطلبات للاستقرار السياسي ليتسنى للقوى الامنية التفرغ لعملها الوطني الجبار التي تؤديه لحماية لبنان واللبنانيين لان الامن ليس آداة عسكرية فحسب بل هو استقرار سياسي واجتماعي”.

بدوره، اكد الخليل “ضرورة الوصول الى قانون انتخابات يتعاطى مع تفاصيله بروحية وطنية والابتعاد عن اية مقاربات طائفية ومذهبية لحماية لبنان في ظل ما يجري من حولنا في المنطقة من حالات تمزق وتشرذم ما يدفعنا الى السعي لكل ما يجمع بين اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة من حياة لبنان والمنطقة العربية”.

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المصدر : وكالات