قانون الايجارات بعد تعديله… الضبابية على حالها

الضبابية «القانونية» التي لم يسلم منها مشروع قانون الايجارات قبل تعديله، لم تسلم منها «الترميميات» التي أجراها مجلس النواب، لا سيما في ما يتعلق بنسبة «زيادة المثل»، وانشاء لجنة «ذات طابع قضائي» للنظر في الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات، وتوسيع «مروحة» المستأجرين للاستفادة من حساب خاص لدعم ذوي الدخل المحدود، وبما ارضى المؤجرين ولم يرض المستأجرين، وفي نصوص، رغم الترميم والتعديل، ما زالت تحتاج الى حسم، بسبب «الحرص» النيابي التشريعي كالعادة، على «ضبابية» قانونية في تقاليد «سياسيين محامين» يتنازعون في التفسيرات والاجتهادات والجدليات ولفترات طويلة، وأحيانا لسـنوات مـروراً بـ«لجـان» و«خبراء» قبل أن تنتهي «الحصيلة» الى قوس القضاء.

واليك التفاصيل…

أولاً ـ الحساب الذي «أنشأه» القانون لدعم قدامى المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، هو مجرد «صورة» لم تظهّر، الا في تعهد الرئيس الحريري خلال الجلسة بانشائه في مجلس الوزراء خلال 4 أشهر، ودون معرفة كيف سيطبق القانون اذا تأخر لأجل غير مسمى.

ثانيا ـ لا إشارة في القانون من أي نوع حول كمية وكيفية تمويل الصندوق، امام صعوبات مالية تعاني فيها الدولة العجز المتواصل في موازناتها لا سيما موازنة 2017 (9,5% من الناتج المحلي، هي النسبة الأعلى في تاريخ موازنات لبنان) في وقت تضغط سلسلة الرتب والرواتب بكل أعبائها على موازنات الأعوام المقبلة، خصوصاً لجهة الزيادات المستقبلية على الأجور، بما في ذلك حجم بدلات التقاعد الذي سيحال اليه قريباً حوالى 20% من 150 الف موظف في الدولة، ناهيك عن الاستحقاقات الداهمة من سندات الدين العام عن 2017 و2018 والتي ستضاف اليها في فترات لاحقة اعباء «الصندوق» التي قدرها وزير المال علي حسن خليل خلال الجلسة بأكثر من 2 مليار دولار!

ثالثاً ـ لجهة المستفيدين من صندوق دعم المستأجرين ممن يتجاوز دخلهم الشهري خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، فان الجزء الملتبس في النص، ان تحديد من دخله أقل أو أكثر من الحد الأدنى، سيكون أسير «خبراء» يدرسون، ومحامين يعترضون وقضاة يجتهدون، في مسلسل طويل يرتّب على المستأجرين والمؤجرين أكلافاً (وربما «اكراميات») لصالح أهل النزاعات من «الخبراء» و«اللجان».

رابعاً ـ القانون يقضي بـ«انشاء» لجنة «ذات طابع» قضائي، في عبارة غامضة. فهي ليست قضائية ولكن ذات «طابع (!) قضائي» (كما في النص)، للنظر في الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادة على البدلات. والقول الشهير معروف لونستون تشرشل، انه اذا أردت تجميد قضية أو الغاءها حولها الى «لجنة»، وأفضل اللجان الثلاثية، وأفضل الثلاثية التي يغيب عن جلساتها ثلاثة أعضاء بصورة دائمة!

خامساً ـ «بحسبة» أولية حول الأكلاف (و«الاكراميات»!) التي سيتكبدها قدامى المؤجرين والمستأجرين، للوصول الى حل، فان مجموعها قد يصل أحيانا الى أكثر من زيادة 4% عن سنتين وربما ثلاث من «بدل المثل» الذي نص عليه القانون.

سادساً ـ يضاف ان «بدل المثل» نفسه يحتاج الى «خبير» وغالباً «خبيرين اثنين» يختارهما المؤجر والمستأجر، بشكل منفصل، يتخللهما جدل طويل حول ما هو «البدل» الحقيقي، في ضوء مقاييس غامضة منها: مستوى البناء وأهمية المنطقة، والمعدلات الوسطية للايجارات السائدة فيها، بما يزيد الأمر تعقيدا في «ضبابية» قانونية على سياسة «محامين» (لا نهج «اقتصاديين» أو «مهندسين») تحكمها تفسيرات و«اجتهادات» (فيما «الهندسة» مسطرة وحسابات وضع عنها افلاطون على بوابة «اكاديميته» عبارة: «لا يدخلها من لا يعرف الهندسة» توخياً للدقة والسلامة).

ـ سياسيون محامون ـ

ففي لبنان ـ كما فرنسا التي ورث منها لبنان الكثير من طرق وأساليب الحكم ـ عدد هائل ممن كانوا أو ما زالوا في سلك المحاماة و«الاجتهادات» أو تخرجوا من كليات الحقوق، من شارل دباس واميل اده، الى بشارة الخوري وكميل شمعون، ومن شارل حلو والياس سركيس الى أمين الجميل، ومن كامل الأسعد الى نبيه بري (وحتى صبري حمادة الذي كما عرف عنه كان ذا خبرة عالية بالقوانين اللبنانية يضاهي بها كبار المحامين والقضاة، وحسين الحسيني عراب الطائف) ومن رياض الصلح وسامي الصلح ورشيد الصلح، مرورا بعبد الله اليافي، وصولا الى شفيق الوزان، ومئات المحامين من وزراء ونواب كانوا أو ما زالوا في الحكم، وفي ظاهرة لها الكثير من الحسنات لجهة مستوى العلم والثقافة، لكنها بالمقابل تترك بصمات «اجتهادات وخلافات ونزاعات» حول أحكام قوانين… كان منها أخيراً قانون الايجارات!

والرحلة طويلة… بما يشبه ما قاله الرئيس حافظ الأسد يوما عن «اتفاقية» بأن «كل بند فيها بحاجة الى اتفاقيات».

وعلى النسق نفسه، قانون الايجارات الجديد وتعديلاته بما تحمل من التباسات ستبقى أسيرة منازعات… والى زمن طويل.

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المصدر : جريدة الديار