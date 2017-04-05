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الشيخ قبلان تلقى المزيد من التهاني بانتخابه رئيسا للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الشيخ قبلان تلقى المزيد من التهاني بانتخابه رئيسا للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في مقر المجلس، رئيس جمعية المبرات الخيرية علي فضل الله ومدير عام الجمعية محمد باقر فضل الله، على رأس وفد اعضاء الهيئة الادارية ضم: عفيف الزيات، محمد حيدر، الشيخ فؤاد خريس وعلي هيدوس، بحضور امين عام المجلس نزيه جمول، وهنأ الوفد قبلان بانتخابه رئيسا للمجلس وكانت مناسبة اطلعه على نشاطات الجمعية ومشاريعها.

واستقبل قبلان، عبد فارس على رأس وفد يمثل الطريقة الشاذلية اليشرطية في لبنان نقل اليه تحيات وتهاني شيخ الطريقة الشيخ احمد اليشرطي.

كذلك التقى قبلان، رئيس بلدية كفرحتى السابق احمد حاموش على رأس وفد من عائلة حاموش هنأه بانتخابه رئيسا للمجلس.

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المصدر : وكالات

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