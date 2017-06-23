قبل التقاط أي سيلفي.. هذا الجانب من وجهكِ هو الأكثر جاذبية!

إذا كنت تشعرين عندما تتصورين أنّ هناك جهة معيّنة من وجهك إن أدَرتها باتجاه الكاميرا “بتِطلَع الصورة أحلى”، فأنتِ محقّة. لأنّ جهتي وجهك ليستا متطابقتين مئة في المئة بل إنّ واحدة منهما تبدو أجمل في الصور، ومعرفتك للجهة المفضّلة في وجهك تجعل صورك أجمل.

وبما أنّ آلاف النساء حول العالم يبحثن عن جانبهنّ الأكثر جاذبية في الصورة، فقد اهتمّ العلم بهذا الموضوع كاشفاً جانب وجهكِ الأكثر جاذبية.

يشير أنوكا لينديل، المحاضِر في علم النفس العصبي التجريبي في جامعة La Trobe University الأوسترالية، إلى أنّنا نفضّل إظهار الجانب الأيسر من وجهنا في الصور أكثر من الجانب الأيمن، وهو ما يسمّى بنظرية “التحيّز للجانب الأيسر”، لافتاً إلى وجود سبب علميّ لذلك.

قام لينديل بدراسة تضمّنت ألفي صورة سيلفي، ليرى ما هو مَلمح الوجه الذي يبرز بشكل أكبر، وكانت النتجية أنّ نحو 41 في المئة من الأشخاص يُظهرون الجانب الأيسر من وجوههم. وخلصت الدراسة إلى أنّ الجانب الأيسر من الوجه يسيطر عليه نصف الكرة الأيمن من الدماغ، المسؤول عن مشاعر الشخص. وبالتالي يعبّر الجانب الأيسر عن أحاسيسنا بشكل كامل، وهذا هو السبب وراء تفضيلنا لهذا الملمح.

من جهة أخرى، كتب لينديل في دراسته أنّه “بالنظر إلى أنّ 8 في المئة فقط من ملتقطي السيلفي لم يظهروا تحيّزاً عاماً، إلّا أنّهم كانوا يميلون إلى الجانب الأيسر في معظم صوَرهم، خصوصاً أولئك المهووسين في التقاط السيلفي”.

إلى ذلك، كشفت دراسة مماثلة أجريت عام 2012 في جامعة وايك فورست الأميركية، أنّ الجانب الأيسر من الوجه يظهر كمية أكبر من العاطفة، الأمر الذي ينعكس على الوجه فيظهر أكثر جمالاً وجاذبية.