قبيسي: ما حصل هو قفزة نوعية لانقاذ لبنان واقتصاده

ألقى النائب هاني قبيسي كلمة في احتفال تأبيني في الصرفند، واعتبر ان ما يجري في القدس من اعتداءات تطاول المسجد اﻻقصى يمثل احتلاﻻ جديدا للمسجد اﻻقصى .. مستنكرا تلهي القادة العرب عن هذه القضية وانشغالهم بالاحتراب الداخلي، وقال: “نحن احوج ما نكون الى التوحد ﻻنقاذ القدس واﻻبتعاد عن الصراعات الطائفية والمذهبية فهذه الصراعات تسهم في تضييع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني” .. مؤكداً “نحن في لبنان لن نتخلى عن فلسطين ودعم الشعب الفلسيطيني”

ودعا قبيسي الى نبذ الفتنة التي تغذيها اسرائيل والى ان تبقى لغة الحوار هي اللغة المعتمدة في مقاربة الامور ..

من جهة اخرى، وحول سلسلة الرتب والرواتب اكد قبيسي على ان ما حصل هو قفزة نوعية لانقاذ لبنان واقتصاده .. داعيا الافرقاء جميعا لتحمل المسؤولية والعمل بإيجابية لاقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن..

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المصدر : NBN