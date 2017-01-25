قتلى وجرحى أتراك في اشتباكات مع “داعش” قرب مدينة الباب السورية

قال مصدر عسكري تركي لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، بأن 3 جنود أتراك قتلوا وأصيب 7 آخرون في اشتباكات مع تنظيم “داعش” في منطقة قبر المقري قرب منطقة الباب شمالي سوريا.

وأشار المصدر إلى أن تنظيم “داعش” هجم بالقذائف الصاروخية على الجنود الأتراك في منطقة قبر المقري قرب مدينة الباب لافتا إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين بجروح تم نقلهم إلى المستشفى.

وأفاد المصدر بأن القوات التركية شنت عملية واسعة مدعومة من الجو في المنطقة عقب الهجوم.

وكانت القوات المسلحة التركية، قد أعلنت عن مقتل جندي تركي وإصابة خمسة آخرين في اشتباكات مع تنظيم “داعش” في منطقة قبر المقري بجوار مدينة الباب شمالي سوريا.

وفي بيان لها، أوضحت القوات المسلحة التركية أن الجنود المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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المصدر : NBN