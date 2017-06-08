قتلى وجرحى واعتقالات متبادلة بين “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” إثر خلافات بينهما في ريف إدلب

تحدثت تنسيقيات المسلّحين عن وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين “هيئة تحرير الشام” من جهة و”فيلق الشام” و “الفرقة 13” من جهة أُخرى داخل مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، وأنباء عن تمكن “الهيئة” من السيطرة على عدة مواقع لـ”الفيلق” و”الفرقة” وقتل 5 مسلّحين بصفوف “الفيلق”.

تأتي تلك الخلافات بينهما بعد محاولة رتل مسلّح تابع لـ”الهيئة” اقتحام المدينة لاعتقال العقيد المنشق المدعو “تيسير السماحي” مسؤول “الشرطة الحرة” لأسباب مجهولة.

وأشار ناشطون تابعون للمجموعات المسلّحة إلى وقع قتلى وإصابات بصفوف المدنيين نتيجة الاشتباكات بين “الهيئة” و “الفيلق” بمدينة معرة النعمان.

كما أضافت تنسيقيات أُخرى أنّ “الهيئة” سيطرت على معظم مقرات “الفرقة 13” بالمدينة وداهمت مواقع ومنازل لـ “فيلق الشام” داخلها بينهم منزل أحد المسؤولين بـ”الفيلق” المدعو “#مروان_النحاس”.

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المصدر : NBN