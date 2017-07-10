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قتيلان بينهم ضابط كبير بتفجير انتحاري في باكستان

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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قتيلان بينهم ضابط كبير بتفجير انتحاري في باكستان

قتل عسكريان على الأقل أحدهما ضابط كبير في الشرطة الباكستانية اليوم، جراء تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة في مركز تشامان جنوب غربي البلاد.

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن الضابط ساجد خان قتل مع أحد حراسه، وأصيب خمسة من رجال الشرطة في الهجوم، الذي أدى أيضا إلى تدمير عدة سيارات كانت في المنطقة.

هذا وذكرت مصادر أخرى أن الهجوم وقع في مقاطعة بالوشستان جنوب غربي البلاد على الحدود الباكستانية الأفغانية، وأسفر أيضا عن إصابة 12 شخصا بجروح حالة بعضهم خطيرة.

ولم تعلن أي من المنظمات أو الجماعات الإرهابية حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

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المصدر : وكالات

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