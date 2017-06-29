قذيفة سورية تفاجئ نتنياهو في الجولان المحتل

سقطت قذيفة هاون على مرتفعات الجولان المحتل مساء امس في الوقت الذي كان فيه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في احتفال في مستوطنة “كتسرين”.

وعلق نتنياهو خلال الكلمة، بعد وقت قصير من إطلاق قذائف الهاون، على الحادث بالقول إن “إسرائيل” لن تتسامح مع “امتداد” القتال الجاري في سوريا إلى “إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو مجددا ما ردده من قبل “سنهاجم الذين يهاجموننا.. هذه سياستنا وسنواصلها”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف مساء امس موقعاً للجيش السوري قرب القنيطرة جنوب سوريا رداً على ما وصفه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي “انزلاق قذيفة من الاراضي السورية جراء الحرب الاهلية ” في حادث تكرر للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع.

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المصدر : NBN