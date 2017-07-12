قرقاش اتهم قناة “الجزيرة” بالترويج للعنف ومعاداة السامية

اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات العربية المتحدة أنور قرقاش قناة “الجزيرة” بـ”نشر الطائفية والترويج للعنف ومعاداة السامية” ورأى ان “القناة تجاوزت مرارا عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز”.



وفي رسالة وجهها الى المتحدث باسم مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين، اعتبر قرقاش أن “القناة روجت للعنف المتصل بمعاداة السامية من خلال إذاعتها لمواعظ وخطب الزعيم الروحي للإخوان المسلمين يوسف القرضاوي التي أشاد فيها بهتلر ووصف الهولوكوست بأنه تأديبا إلهيا وعقابا قدريا”.



ولفت إلى ان “الجزيرة” وفرت منصة لكل من أسامة بن لادن وأبو محمد الجولاني واخرين من زعماء تنظيمات مصنفة ارهابية في دول عربية وفي اوروبا والولايات المتحدة” ورأى ان “إجراء مثل هذه المقابلات أتاح الفرصة للجماعات الإرهابية لإطلاق تهديداتها وتجنيد اتباع جدد والتحريض دون أي رادع او رقيب”.

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المصدر : وكالات