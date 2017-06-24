قرية لترامب.. في الهند

غيرت جماعة خيرية للمراحيض اسم قرية هندية لتطلق عليها اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار حملة دعائية لجمع المال والدعم لتحسين الصرف الصحي.

ووضعت جماعة “سولابه إنترناشيونال” التي تقول إنها بنت 1.5 مليون مرحاض في شتى أنحاء الهند لافتات “قرية ترامب” في أرجاء البلدة الواقعة في ولاية هاريانا بشمال الهند، تحمل كل منها صورة للرئيس مبتسما.

وقالت الجماعة إنه لا البيت الأبيض ولا الإمبراطورية التجارية لعائلة ترامب أعطى إذنا لتغيير اسم القرية التي مازالت تعرف محليا بشكل أكبر باسم مارورا.

وقال بيندشوار باثاك مؤسس الجماعة إنه يأمل بأن تحصل هذه اللفتة على دعاية كافية وحسن نوايا لزيادة الوعي على الأقل بمشكلة اجتماعية كبيرة.

وأضاف ” مثل هذه الخطوة قد تحفز الأثرياء والشركات ومانحين آخرين على التقدم والتبرع بالمال. فور بناء البنية الأساسية هنا ستزداد شعبية هذه القرية وستصبح عاملا محفزا”.

وهذا التغيير رمزي تماما، إذ أن اسم القرية سيظل كما هو على الخرائط والعلامات. ولكن سكان القرية قالوا إنهم مستعدون لقبول الاسم الجديد، وأي أشياء طيبة يجلبها.

ونظم الحدث في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للتوجه هذا الأسبوع لعقد أول اجتماع مع ترامب في واشنطن.

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المصدر : وكالات