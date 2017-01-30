قصة داعية نيجيري توفي تاركاً وراءه 86 أرملة وأكثر من 150 طفلاً!

توفي واعظ نيجيري، السبت، عن عمر يناهز 93 عاما، تاركا وراءه أكثر من 86 أرملة، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وحسب ما ذكرته صحيفة «ذي تايمز» البريطانية، فإن النيجيري محمد بيلو ماصابا ترك وراءه 86 أرملة على الأقل، وأكثر من 150 طفلا.

وعندما كان يتم سؤال بيلو ماصابا عن كيفية إعالة كل هذه الأسر، يجيب قائلا «الله هو المعيل الوحيد».

وكان المعلم السابق والخطيب يعيش حياته سرا مع كل زوجاته في النيجر، قبل أن يخرج إلى العلن ويظهر في الصحافة عام 2008.

وكان ماصابا يقول: «شخص عادي لا يمكنه أن يتزوج 86 امرأة، ولكن أنا استطعت بفضل الله».

وفي 2008، ألقي القبض على الداعية النيجيري بسبب تعدد زوجاته، حيث يبيح الدين الإسلامي الزواج بأربع نساء فقط، إلا أنه بيلو ماصابا كان لا يرى ثمة خطأ في الزواج بعدد أكبر وفق تفسيره الشخصي للدين.

وذكر أحد مساعديه «كنا نحذر محمد بيلو ماصابا من هذا الأمر ولكن كان يقول إن الزواج «حلال عند الله»، على حد قوله.

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المصدر : NBN