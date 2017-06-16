قصيدة “إلى بلالٍ جنوبيّ” لشاعر الجبل فؤاد الخشن

شاعر الجبل فؤاد الخشن- جريدة الأنباء الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي أيار ١٩٨٥

نام في الكهفِ الضّبابيّ المُصَلّون

فأذِنْ يا بلال

من على كلّ السّطوح

*

يا بلالًا عامليّ

آه يا أزهار رمّانٍ نديّ

طار أجراس نداء

وقناديلَ شقيق!

أيّها الوهج النّبيذيّ المُراق

للغدِ الآتي منارات اهتداء

ونوافير شُعَل!

وحدَكَ السّائرُ في الدّربّ السّويّ

نحو مهدِ النّاصريّ!

*

قمر الوزّال والتّبغ الشّذيّ

يا لظىً من موقد الشّمس تحدّر

ساقطًا في بغتة الصّقر على أعدائه فوق الطّريق

نيزكًا من عصب الأرض تفجّر!

*

أرضك المحروقةُ السّمراء يا فارسها رغم الهموم

تُرْجِع المجد الّذي ضاع وتُعطي

كلّ يومٍ للشّهادات بطل

يتجلّى لعناق الموت في أبهى كفن

ثاقبًا كالبرق عتمات الزّمن

*

يا عريسًا تركَ الأهل وخلى “فاطمة”

في ذرى الأحلام، واختار المَنِيَّه!

ليُلبّي صيحةَ الأرضِ السَّبِيَّه:

“وا بلالاه، وُطِئْنا

بنعالِ الجبناء

ولنا في كلّ يومٍ ألمُ

وتَجَنّي حاقدٍ ينتقمُ

أنا في سجن عذابي أُسْتَضام

وأُقاسي من لظى السّوط وإذلال الرّكوع

وأغِثْني أيُّها المعتصم!”

فامتشقْتَ العزمَ، لَبَّيْتَ النّداء

وتفجّرْتَ كَزِرِّ الوردةِ الحمراء

في شمسِ حزيرانَ الجديد

بعدَ وعدٍ من وصاياكَ أكيد

في مرايا زرقةِ الصّيف اشتعل

بين أرتالٍ على الأهل مُغيرَه

ليوعي أمّةً لمَا تزَلْ

فوق غدرانِ المرايا نائمة

فتهَاوَتْ لكَ يا وجهَ أدونيس فدى الأرضِ يموت

دمعات سكَبَتْها عشتروت

لتصيرَ النّرجس النّجميَّ في جَدْبِ الحقول

ومواعيدَ الغلال الدّائمة!

*

قلْ لهمْ يا مُشْعِلًا فينا قناديلِ الرّبيع إنّ طعم التّبغِ في أرض الجنوب

كان في أفواههم مُرَّ المَذَاق

إنّ للسّهمِ الجنوبيّ اختراقْ

إنّ للنّجم الصّباحيّ احتراقْ

وبأنّ المنقذ المُنْتَظَرا

أبدًا كالبدرِ يطلع

من دُجى أكواخِ ليلِ البسطاء!

*

أَرِهِمْ يا ابن الصّخورِ الصّامدَهْ وشراراتِ الدّروبِ الرّائِدَة

بالّذي حقَّقْتَهُ كيف الإرادة

عند شعبٍ عامليٍّ لا يذلّل

تترك العرس وتختار الشّهادَهْ!

*

أذِنِ الآنَ ونَبِّهْ يا بلال

كلّ نُوَّامِ الكهوف

وطيوف الهمْسِ والصّمْتِ المُريبْ لصلاةِ الفجرِ, فالفجرُ قريبْ!

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المصدر : NBN