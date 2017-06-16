قصيدة “بلال فحص” للشاعر ابراهيم برّي عم الرئيس نبيه بري.

أوصى بلال فحص، وهو يستقلّ مركبة الشّهادة أنّه يلاقي ربّه مطمئنًّا، وأنّ نبيه برّي هو الرّبّان الأمين لسفينة الخلاص.

تهينمُ ذكرياتُكَ يا بلالُ

ففي كلّ القلوب لها اتّصالُ

ومنْ كلّ الشّفاه عليك تُتْلَى

صلاةٌ في المساجدِ وابتهالُ

وتُوغلُ في الجبالِ، تجول فيها

فتوشكُ أنْ تعانقَها الجبالُ

شهيد الحقّ، أنت رفيقُ صَحْبٍ

وفرسانٍ هنا صالوا وجالوا

وما برحًوا على خيلِ المنايا

لهم في كلّ ميدانٍ نِزَالُ

فيومُك غير يوم النّاس باقٍ

له في الكون عرسٌ واحتفالُ

لئن مات الفتى ليعيش شعبٌ

فتلك هي الشّهادة والكمالُ

فلاسم بلال، كم صدحَتْ شفاهٌ

وكم في مدحِه ظهرت خصالُ

وقالوا في السّماء بدتْ نجومٌ

فقلْتُ،وعندنا اكتمل الهلالُ

تمزَّقَ جسمكَ الثّاوي، فطارتْ

شظاياه..وطار الاحتلالُ

دخلْت إلى القلوب، سكنْتَ فيها

فكلّ حشاشةٍ فيها بلالُ

ومن دمِكَ الزّكيّ، القمحُ ينمو

وتنتشرُ السّنابلُ والغلالُ

فيرتفعُ النّخيلُ بسهلِ صيدا

وفي صورٍ يفيضُ البرتقالُ

زعيمَ الموتِ تَرْهَبُكَ الأعادي

وتخشاك المعدَّاتُ الثّقالُ

إذا انتصر الجنوبُ، ونالَ مجدًا

فزحلةُ فيه تنعمُ والشّمالُ

وإنْ دخلَ العدوُّ إلى ديارٍ

فإمّا الموتُ..وإمّا الارتحالُ.

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المصدر : NBN