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قطر: اقتربنا من كشف كامل تفاصيل اختراق وكالة الأنباء

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قطر: اقتربنا من كشف كامل تفاصيل اختراق وكالة الأنباء

قال النائب العام القطري، علي المري، إن بلاده قطعت شوطا كبيرا في التحقيقات المتعلقة بقرصنة وكالة الأنباء القطرية، ولم يبق إلا بعض المعلومات لكشف كامل التفاصيل.

وبحسب ما نقل موقع “العرب” القطري، فقد قال المري في ندوة صحفية في نيويورك، إن عملية القرصنة جريمة قانونية ارتكبها أشخاص حاولوا الاختباء على طريقة النعام لكن أجسامهم ظلت ظاهرة للعيان.

وأكد المري أن الجريمة “لن تمر دون عقاب”، وأن المحققين وصلوا إلى المتورطين وأرقامهم.

وذكر النائب العام أن العالم كله يخضع مرتكبي مثل هذه الجريمة لأقسى العقوبات التي قد تصل للمؤبد.

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المصدر : NBN

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