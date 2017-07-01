قطر تسارع إلى الالتزام بإجراءات الأمن الأمريكية الجديدة

قال وزير النقل القطري، جاسم سيف السليطي، إن بلاده ستلتزم بإجراءات أمن جديدة بشأن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، تهدف إلى منع توسيع حظر أجهزة كمبيوتر محمولة في مقصورة الركاب.

وأضاف السليطي، الجمعة 30 يونيو/حزيران، من مدينة مونتريال الكندية، حيث يجتمع مع مسؤولين من المنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو”: “سوف نحترمها”، لكنه لم يقدم أية تفاصيل.

وكرر طلب قطر لأن تتدخل “إيكاو” بشأن إغلاق جيرانها الخليجيين مجالاتهم الجوية أمام رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة في أوائل يونيو/ حزيران.

وقد تشترط الإجراءات، التي قال مسؤولون أوروبيون وأمريكيون، الأربعاء، إنه قد يبدأ سريانها في غضون 3 أسابيع، وقتا إضافيا لفحص الركاب وأجهزتهم الإلكترونية الشخصية للكشف عن أي متفجرات محتملة.

وطلبت الدوحة من المنظمة فتح المجال الجوي الدولي فوق مياه الخليج الذي تديره حاليا دولة الإمارات العربية.

ويمكن للمجلس التنفيذي للإيكاو، المؤلف من 36 بلدا، أن يتخذ إجراء لتسوية مسألة حقوق الرحلات الجوية العابرة التي عرضتها قطر، لكن مثل هذه التدخلات نادرا ما تحدث كما أنها تستغرق وقتا طويلا لأن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تفضل التفاوض في النزاعات بالطرق الدبلوماسية ومن خلال التوافق.

ولا يمكن للمنظمة فرض قواعد على الدول، لكن الجهات التنظيمية بالدول الأعضاء وعددها 191 دولة توافق في الغالب معايير المنظمة للطيران الدولي.

ومنذ أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، اضطرت الخطوط الجوية القطرية لقطع مسافات أطول وأكثر تكلفة عبر إيران. وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

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المصدر : روسيا اليوم