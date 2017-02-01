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قطر تنفي إرسالها قوات لحماية أردوغان بعد محاولة الانقلاب

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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قطر تنفي إرسالها قوات لحماية أردوغان بعد محاولة الانقلاب

نفى مصدر مسؤول بالمكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، مشاركة قوات خاصة قطرية في حماية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو/ تموز 2016.
وأكد المصدر لوكالة الأنباء القطرية أن ما تداولته وسائل الإعلام حول هذا الأمر عار تماما عن الصحة ولا أساس له.
وكانت وسائل إعلام قد نشرت وثيقة منسوبة للسفارة القطرية في أنقرة، تفيد بأن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب في خطاب رسمي من قطر إرسال مجموعة من القوات الخاصة الأميرية كحرس له بعد يوم من محاولة الانقلاب العسكري.

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المصدر : NBN

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