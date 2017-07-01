قطع التيار الكهربائي عن مناطق جنوبية الأسبوع المقبل بسبب الأشغال

أعلنت شركة كهرباء لبنان “عزل مخرجين في الجنوب بسبب أشغال إنشاء محطة صيدا الرئيسية الجديدة”.

واوضحت في بيان اليوم، انه “في إطار الأشغال لإنشاء محطة صيدا الرئيسية الجديدة 220 ك.ف. والتي من المتوقع وضعها في الخدمة في ربيع عام 2018، سيتم عزل مخرجي “الصالحية” و”وادي الزينة” في محطة صيدا الرئيسية القديمة بدءا من يوم الاثنين الواقع فيه 3/7/2017 ولغاية الجمعة الواقع فيه 7/7/2017، من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء. وبالتالي، فإن التيار الكهربائي سوف ينقطع طوال فترات العزل عن المناطق التي تتغذى من المخرجين المذكورين أعلاه”.