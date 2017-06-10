قطع جزئي لطريق الصفير حتى بئر العبد بسبب الاعمال

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:”ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال مسح من تقاطع دوار الصفير تحت جسر الشهيد عماد مغنية حتى تقاطع بئر العبد للجهة اليسرى من المسلك الايسر، اعتبارا من الساعة 22.00 ولغاية الساعة 5.00 من تاريخ اليوم 10/06/2017 ولمدة عشرة ايام.

ستؤدي هذه الاعمال الى قطع جزئي للطريق في المحلة المذكورة.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.

print

المصدر : قوى الامن الداخلي