  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

قهوجي التقى سمير مقبل واللواء مايكل بيري

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
8 Views
قهوجي التقى سمير مقبل واللواء مايكل بيري

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني السابق سمير مقبل، الذي أثنى على تعاون قيادة الجيش طوال فترة توليه الوزارة، منوهاً بالانجازات الكبيرة التي حققها الجيش في مكافحة الإرهاب، وحماية وحدة لبنان ومسيرة أمنه واستقراره.

من جهته شكر العماد قهوجي الوزير مقبل على مواكبته باستمرار أوضاع المؤسسة العسكرية، والسهر على تأمين احتياجاتها المختلفة، متمنياً له التوفيق في حياته الوطنية والشخصية.
كما استقبل العماد قهوجي قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، وتناول البحث الأوضاع على الحدود الجنوبية، والتنسيق القائم بين الجانبين في إطار تنفيذ القرار 1701.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class