قهوجي التقى سمير مقبل واللواء مايكل بيري

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني السابق سمير مقبل، الذي أثنى على تعاون قيادة الجيش طوال فترة توليه الوزارة، منوهاً بالانجازات الكبيرة التي حققها الجيش في مكافحة الإرهاب، وحماية وحدة لبنان ومسيرة أمنه واستقراره.

من جهته شكر العماد قهوجي الوزير مقبل على مواكبته باستمرار أوضاع المؤسسة العسكرية، والسهر على تأمين احتياجاتها المختلفة، متمنياً له التوفيق في حياته الوطنية والشخصية.

كما استقبل العماد قهوجي قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، وتناول البحث الأوضاع على الحدود الجنوبية، والتنسيق القائم بين الجانبين في إطار تنفيذ القرار 1701.

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المصدر : NBN