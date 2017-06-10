قوات الأمن الإيرانية تقتل المسؤول الأساسي عن العمليات الإرهابية التي استهدفت طهران

أعلن وزير الأمن الإيراني محمد علوي السبت عن مقتل العقل المدبر للهجومين الأخيرين اللذين استهدافا مبنى البرلمان الإيراني ومرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني في طهران الأربعاء الماضي، على يد قوات وزارة الأمن الإيرانية.

وكان الهجومان قد أسفرا عن سقوط 17 شهيداً وقرابة الـ 40 جريحاً، لتسيطر القوات الأمنية الإيرانية على الموقف بعد ساعات، وذلك بعد مقتل جميع المهاجمين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش تبنّى الهجومَيْن، كما أعلنت السلطات الإيرانية أن المنفذين هم من الإيرانيين الذين انضموا سابقاً للتنظيم.

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المصدر : NBN