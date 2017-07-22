قوات الاحتلال تعتقل شقيق منفذ عملية مستوطنة حلميش

اعتقل الجيش الإسرائيلي شقيق منفذ عملية مستوطنة حلميش شمال مدينة رام الله جنوب الضفة الغربية، وهي العملية التي أسفرت عن إصابة المنفذ وسقوط 3 قتلى من المستوطنين الصهاينة.

وحاصرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية كوبر (شمال رام الله) حيث يعيش منفذ العملية عمر عبد الجليل، وداهمت منزله، واعتقلت شقيقه.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال لوكالة “سبوتنيك” إن قوات خاصة إسرائيلية وجهاز الأمن العام شاركت في اقتحام القرية، وتم فرض طوق أمني عليها وسيتم السماح بالخروج منها فقط للحالات الإنسانية فقط، فيما قامت الفرقة الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي بمسح هندسي لمنزل المنفذ داخل قرية كوبر شمال رام الله تمهيداً لهدمه في الأيام والأسابيع المقبلة.

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المصدر : NBN