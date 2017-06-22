  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

قوات التحالف الدولي تواصل تحرشها بسلاح الجو السوري

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
24 Views
قوات التحالف الدولي تواصل تحرشها بسلاح الجو السوري

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مقاتلات التحالف الدولي في سوريا وجهت تحذيرا لطائرة حربية سورية كانت تحلق فوق منطقة تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” وأجبرتها على الابتعاد.

 ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي أن مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا أجبرت طائرة سورية من طراز “سو-22″ على  التراجع عن التحليق فوق مواقع قوات”سوريا الديموقراطية” في محيط مدينة الرقة.

وأوضحت الشبكة التلفزيونية الأمريكية أن طيران التحالف الدولي رأى أن المقاتلة السورية كانت تنفذ مناورة استعداد لقصف مواقع قوات “سوريا الديموقراطية”، فاستعرضت طائرات التحالف الأسلحة الموجودة لديها، وقامت بمناورة تحذير، عقب ذلك غيرت “سو -22” وجهتها وحلقت مبتعدة.

print
المصدر : روسيا اليوم

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class