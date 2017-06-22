قوات التحالف الدولي تواصل تحرشها بسلاح الجو السوري

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مقاتلات التحالف الدولي في سوريا وجهت تحذيرا لطائرة حربية سورية كانت تحلق فوق منطقة تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” وأجبرتها على الابتعاد.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي أن مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا أجبرت طائرة سورية من طراز “سو-22″ على التراجع عن التحليق فوق مواقع قوات”سوريا الديموقراطية” في محيط مدينة الرقة.

وأوضحت الشبكة التلفزيونية الأمريكية أن طيران التحالف الدولي رأى أن المقاتلة السورية كانت تنفذ مناورة استعداد لقصف مواقع قوات “سوريا الديموقراطية”، فاستعرضت طائرات التحالف الأسلحة الموجودة لديها، وقامت بمناورة تحذير، عقب ذلك غيرت “سو -22” وجهتها وحلقت مبتعدة.

print

المصدر : روسيا اليوم