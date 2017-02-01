قوات “اليونيفل” تدشن تجهيز مسرح في دار الافتاء الجعفري في صور بحضور الشيخ عبدالله

دشن قائد القطاع الغربي في قوات “اليونيفل” في جنوب لبنان الجنرال اوغو تشيللو تجهيز مسرح قاعة مجمع الخضرا الديني، في دار الافتاء الجعفري في صور، في حضور مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله. وفي كلمة له عبر تشيلو عن سعادته لوجوده بين الفعاليات الروحية والاهلية حيث من شأن هذه الاعمال الانسانية ان تقوي العلاقة مع الفعاليات والسكان المحليين.

من جهته شكر المفتي عبد الله في كلمته الجنرال تشيللو وسائر ضباط الكتيبة الايطالية وقوات اليونيفل الذين يزرعون سنابل السلام والعطاء في هذا الجنوب الذي استطاع ان يقف ليصنع لنفسه السلام في مواجهة رواد الحرب والدمار والقتال والتعدي، لافتا الى ان “سكان واهالي الجنوب يسعون دائما الى نسيج العلاقات المميزة مع الضيوف وخصوصا مع قوات اليونفل الذين استطاعوا ان ينقلوا الصورة الصحيحة لاهالي الجنوب بانهم رواد سلام وليسوا رواد حرب”.

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المصدر : NBN