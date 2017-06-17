قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 312 عنصرا من داعش خلال آخر 10 أيام بسوريا

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” أن “مقاتليها تمكنوا، خلال الـ 10 أيام الماضية من حملة تحرير الرقة، من تصفية 312 مسلحا من تنظيم “داعش” الارهابي وتحرير 4 أحياء من المدينة السورية”.

وأوضحت أن “الأحياء الـ4، التي تم تحريرها في مدينة الرقة، هي المشلب وسباهية ورمانية والصناعة”، مشيرةً إلى أن “مقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية” بسطوا سيطرتهم أيضا، خلال الفترة المذكورة، على عدة مناطق أخرى، وهي ساحة الجزرة، قلعة تل هرقل التاريخية، الفرقة الـ 17، معمل السكر، وكذلك قرية سحيل الواقعة على بعد 7 كيلومترات جنوب غرب مدينة الرقة”.

ولفتت إلى أن “عدد القتلى “المرتزقة” جراء هجمات “قوات سوريا الديمقراطية” وصل إلى 312 مسلحا، فيما تمكن مقاتلوها من إلقاء القبض على 7 عناصر آخرين من “داعش”.

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المصدر : وكالات