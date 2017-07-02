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قوات مكافحة الإرهاب العراقية تحرر منطقة مكاوي في الموصل القديمة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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قوات مكافحة الإرهاب العراقية تحرر منطقة مكاوي في الموصل القديمة

اعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية تحرير منطقة مكاوي في الموصل القديمة.

تجدر الاشارة الى ان الجيش العراقي اعلن ان قواته سيطرت على جامع النوري الكبير في الموصل الذي أعلن منه تنظيم “داعش” الارهابي “الخلافة” قبل ثلاث سنوات.

والسيطرة على الجامع تحمل في طياتها نصرا رمزيا بالنسبة للقوات العراقية التي تقاتل منذ أكثر من ثمانية أشهر لاستعادة مدينة الموصل التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق.

يشار إلى أن تنظيم “داعش” فقد كامل مركز مدينة الموصل، باستثناء حي الشفاء في الموصل القديمة، حيث أقدم التنظيم قبل نحو أسبوع على تفجير مئذنة الحدباء التاريخية التي بناها القائد المسلم نور الدين زنكي قبل 800 عام.

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المصدر : NBN

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