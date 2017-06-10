قوى الأمن: اغلاق عدد من الشوارع بسبب زيارة رئيس قبرص

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي أنه “بمناسبة زيارة رئيس جمهورية قبرص الى لبنان بتاريخ 11/6/2017 عبر مطار بيروت الدولي، والتي تستمر لمدّة 4 أيام، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية:

أولاً: بتاريخ 11/6/2017: منع وقوف السيارات على الطرقات و التقاطعات التالية: المطار، جادة حافظ الأسد، جادة الإمام الخميني، جادة كميل شمعون، نفق سليم سلام، شارع أحمد مختار بيهم، جادة فؤاد شهاب، برج الغزال، شارع جورج حداد، جادة حميد فرنجية، شاتيلا، جادة شفيق الوزان، شارع المرفأ، شارع المير مجيد ارسلان، شارع وفيق سنو، شارع ميناء الحصن، نفق فينيسيا وفندق فينيسيا.

ثاتياً: بتاريخ 12/6/2017: منع وقوف السيارات على الطرقات و التقاطعات التالية: فندق فينيسيا، نفق فينيسيا، شارع وفيق سنو، شارع المير مجيد ارسلان، جادة شفيق الوزان، مدخل المرفأ، جادة شارل الحلو، الكرنتينا، جادة اميل لحود، جادة فؤاد شهاب، جادة بشارة الخوري، طريق الشام، مستديرة العدلية، جسر الياس الهراوي،اوتوستراد التحويطة، محول الصياد، القصر الجمهوري، تمثال المغترب، شارع المرفأ، المتحف، برج الغزال، شارع فخر الدين، شارع ابن سينا، اوتوستراد الدورة، نهر الموت، اوتوستراد انطلياس، ضبيه، نفق نهر الكلب، اوتوستراد جونية، محول فؤاد شهاب، بكركي، جسر ضبية، ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن، الطريق البحرية، شارع جورج حداد، شارع رفيق الحريري، اوتوستراد الزلقا.

ثالثاً: بتاريخ 13/6/2017: منع وقوف السيارات على الطرقات و التقاطعات التالية: فندق فينيسيا، شارع فخر الدين، ميشال شيحا، شارع مصرف لبنان، شارع روما، شارع فردان، حسن كامل الصباح، عائشة بكار، شارع عبد القادر، شارع مدرسة الانجيلية، شارع مار الياس، شارع الجزائر، بني معروف، انيس نصولي، شارع الراشدين، سبيرز، جادة فؤاد شهاب، المير بشير، شارع دمشق، ساحة الشهداء، جادة بشارة الخوري، جادة صائب سلام، جادة الجنرال ديغول، عين التينة، شارع ويغان، شارع فوش، شارع مجيد ارسلان، شارع وفيق سنو، جادة رفيق الحريري، شارع باريس، ميناء الحسن، ابن سيناء، سليم سلام، شارع أحمد مختار بيهم، شارل مالك، التباريس، شارع سرسق، شارل الحلو، جورج حداد، نقولا غصن، ساحة النجمة، شارع غورو، يوسف الحايك، شارع باستور، شارع الارز، كاتدرائية مار جرجس، باب ادريس، عمر الداعوق، ساحة الشهداء، شارع الانجيلية، السراي الكبير، شارع الكبوشيين، فرنسوا الحاج، رفيق الحريري، شارع البطريرك الحويك، فندق فينيسيا.

رابعاً: بتاريخ 14/6/2017: منع وقوف السيارات على الطرقات و التقاطعات التالية: بطريركية الارمن انطلياس، اوتوستراد جل الديب، اوتوستراد الزلقا، جسر نهر الموت، اوتوستراد الدورة، الكرنتينا، جادة شارل الحلو، جورج حداد، جادة فؤاد شهاب، ميشال شيحا، شارع مصرف لبنان، شارع روما، سبيرز، غرفة التجارة والصناعة، الطريق البحرية، شارع فخر الدين، شارع أحمد مختار بيهم، نفق سليم سلام، جادة كميل شمعون، جادة حافظ الأسد، شارع وفيق سنو، شارع المير مجيد ارسلان، جادة شارل مالك، شارع الفرد نقاش، جادة سامي الصلح، مستديرة الطيونة، نفق شاتيلا، الكوكودي، المطار”.

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المصدر : قوى الامن الداخلي