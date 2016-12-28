قوى الأمن الداخلي تعمم صورة موقوف بجرم السرقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن “في الآونة الأخيرة محلة الكرنتينا “الفوروم دو بيروت” وشارع مار مخايل والجميزة، حصلت عدّة عمليات نشل وسرقة، من قبل مجهول. وبتاريخ 4/12/2016 ادعت المواطنة : – ل. ح. (مواليد عام 1987) أمام فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت، ضدّ مجهول بجرم سرقة محفظتها، التي تحتوي مبلغاً من المال وأوراق ثبوتية وبطاقات إئتمان مصرفية، وذلك أثناء تواجدها داخل أحد الملاهي الليلية في محلة مار مخايل”.

ولفتت الى أنه “نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تمكّن عناصرها من تحديد هوية الفاعل، ويدعى ن. ج. مواليد عام 1985، لبناني متوارٍ عن الأنظار، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه، وجرى توقيفه عند معبر “المصنع” الحدودي، لدى عودته من سوريا”.

وأشار الى أنه “بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وباستخدامه بطاقتها المصرفية وسحب مبلغ 800 دولار أميركي، من “الصرّاف الآلي”، إضافةً إلى اعترافه بسرقة حقيبة سيدة أخرى في تاريخٍ سابق، كما تبيّن انه من أصحاب السوابق بجرم السرقة

وقد أوقف مراتٍ عدّة”.

وطلبت المديرية من الذين “وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية الكائن في محلة فردان- ثكنة بربر الخازن، أو الإتصال على الأرقام : 810170/01 أو 810171/01أو 789746/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازم”.

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المصدر : NBN