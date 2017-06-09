قوى الأمن الداخلي تنفي خبر معاقبة من اوقف ابن شقيق احد الوزراء

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة انه “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، خبراً حول “اتخاذ اجراءات مسلكية بحق من اوقف ابن شقيق احد الوزراء، مشددة على ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة لا بل سيتم مكافأة العناصر على الانجاز والمجهود الذي أدى الى توقيف اثنين من افراد الشبكة التي تقوم بترويح المخدرات والعملات المزيفة ، كما كنا قد عممنا بلاغاً عن عملية التوقيف ظهر اليوم وصوراً عن المضبوطات .

وأوضحت انه تمّ اتخاذ الإجراء المسلكي بحق رتيبين من غرفة عمليات الشرطة القضائية ( لا علاقة لهما بعملية التوقيف ) لتأخرهما عن افادة غرفة عمليات المديرية العامة خلافاً للتعليمات، وتتخذ عادةً مثل هذه الإجراءات في حالاتٍ مشابهة.

وطلبت هذه المديرية العامة من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ووسائل الاعلام التي تطرقت الى هذا الخبر نشر التوضيح عملاً بأحكام المادة الرابعة من الفصل الثاني من قانون المطبوعات وقانون “البث المرئي والمسموع” ،احقاقاً للحق وبالطريقة نفسها التي عرض فيها، وتهيب بالوسائل الإعلامية وجوب توخي الدقة وعدم التسرع في نشر أية معلومة عنها وتتمنى إستقاء المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة.

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المصدر : قوى الامن الداخلي