قوى الأمن تنشر لائحة أولية بأسماء مطلقي النار ابتهاجاً بنتائج “البروفيه”

على إثر صدور نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة، اقدم عدد من الاشخاص المجرمين على اطلاق النار في الهواء مروعين المواطنين مما أدى الى حدوث اضرار في بعض الممتلكات وسقوط ضحية في بعلبك يدعى حسين علي جمال الدين مواليد عام 1929.

ونشرت المديرية العامة لقوى الأمن لائحة بالاسماء التي أطلقت النار في الهواء، لافتة الى انها قامت بنشر الأسماء باعتبار ان هذه الآفة الخطيرة تهدد أمن المجتمع، مؤكدة أنها ستقوم بملاحقتهم وتوقيفهم بناءً لاشارة القضاء.

اليكم اللائحة الأولية للأسماء الكاملة لـ 79 شخصا أطلق النار في الهواء حتى الآن:

أشرف فيصل إبراهيم والدته وردة تولد 1981

حسن أحمد رشيد حامو

أحمد محمد علي حامو

شرطي بلدية سبلين وليد أحمد يونس والدته رسميه تولد 1962

محمد أحمد شعبان والدته لطيفه تولد 1964

محمد خالد شاكر ملقب ” أبو الطوشة “

طعان محمد الشبلي

وسام محمد خالد والدته ثريا

ياسر محمد خالد والدته ثريا

عبد الهادي علي حمود والدته منى

نسيم احمد ابو هيكل والدته سيلفانا

ركان مروان حمود

احمد سعيد ابو هيكل

بشار وليد صالح والدته سعدى

احمد حسن الحجيري والدته سعاد ملقب بأحمد العرسالي

محمد زعيتر

عباس زعيتر

مهدي زعيتر

علي ديبو شومان والدته اكرام

حسين محمد علي ابراهيم شومان والدته نزهة

عباس محمد شومان والدته زكية

عبد الله حسين المصري

علي محمد يونس

مهدي صالح حمية

موسى محمود حمية والدته ابتسام

علي راشد حمية والدته شفيقة

طلال محمد حمية والدته سكرة

عصام محمد حمية

محمد حسن حمية والدته منظر

علي ملحم مظلوم

حسن حسيان اسماعيل

محمد عباس صالح

علي اسماعيل ابو محسن

ماهر محمد طليس

محمد عباس طليس

علي احمد طليس

دريد احمد صالح

حسين علي شحادة

طلال محمد جعفر

حمد عبد الكريم زعيتر والدته فاطمة تولد 1970

حمد مهنا زعيتر والدته فاطمة تولد 1972

حسني علي زعيتر والدته مشهدية تولد 1963

عباس محمد مشيك والدته رفعه

ديب عساف (عملت دورية من الجيش اللبناني على توقيفه)

محمود محمد زامل والدته آمنة تولد عام 1982 فلسطيني

محمد أحمد طه والدته عايدة تولد عام 1996 فلسطيني

مالك زياد اليوسف والدته فايزة تولد عام 1991 فلسطيني

حسن وليد الحسين والدته إنعام تولد عام 1995 فلسطيني

وسيم خالد شريف والدته مريم تولد عام 1983 فلسطيني

علاء حسين هويدي والدته هيفا تولد عام 1984 فلسطيني

خليل محمود فاعور والدته حسنة تولد عام 1985 فلسطيني

عبد الله أحمد كريّم والدته فاديا تولد عام 1996 فلسطيني

نسيم ناصر ديب والدته ناديا تولد عام 1990 فلسطيني

عبد اللطيف يوسف محمد والدته إنعام تولد عام 1980 فلسطيني

ناجي طعمه عامر والدته أميرة تولد عام 1983 فلسطيني

علي مصطفى مراد والدته فضيلة تولد 1986

حمد علي صلاح الدين والدته بدرية

علاء علي شحادة

نور علي شحادة

خالد عبدو عبد الفتاح والدته فاطمة

خالد توفيق درويش

محمد توفيق درويش

خضر احمد طالب المعروف بخضر الطرشة

خالد رضوان كتوب والدته زمزم

وليد احمد طالب

احمد عبد الهادي

محمد مصطفى الجمال

احمد عبد الكريم الجمال

بسام مصطفى حويجي

منير محمد مصطفى والدته فاطمه تولد عام 1965

طلال محمد عامر والدته جميله تولد عام 1975

خليل حسين طالب والدته امونه تولد عام 1973

يوسف قاسم برو والدته يزده تولد عام 1965

نبيل عقيل قانصوه

نضال محمد إبراهيم والدته زينب تولد 1976

علي موسى طراف والدته اسعاف تولد 1970

جو حنا ساسين والدته ميراي تولد 1998

خالد خليل الخرفان والدته فوزية

يوسف خليل الخرفان والدته فوزية​

print

المصدر : NBN