قوى الأمن تنشر لائحة أولية بأسماء مطلقي النار ابتهاجاً بنتائج “البروفيه”

على إثر صدور نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة، اقدم عدد من الاشخاص المجرمين على اطلاق النار في الهواء مروعين المواطنين مما أدى الى حدوث اضرار في بعض الممتلكات وسقوط ضحية في بعلبك يدعى حسين علي جمال الدين مواليد عام 1929.
ونشرت المديرية العامة لقوى الأمن لائحة بالاسماء التي أطلقت النار في الهواء، لافتة الى انها قامت بنشر الأسماء باعتبار ان هذه الآفة الخطيرة تهدد أمن المجتمع، مؤكدة أنها ستقوم بملاحقتهم وتوقيفهم بناءً لاشارة القضاء.
اليكم اللائحة الأولية للأسماء الكاملة لـ 79 شخصا أطلق النار في الهواء حتى الآن:
أشرف فيصل إبراهيم والدته وردة تولد 1981
حسن أحمد رشيد حامو
أحمد محمد علي حامو
شرطي بلدية سبلين وليد أحمد يونس والدته رسميه تولد 1962
محمد أحمد شعبان والدته لطيفه تولد 1964
محمد خالد شاكر ملقب ” أبو الطوشة “
طعان محمد الشبلي
وسام محمد خالد والدته ثريا
ياسر محمد خالد والدته ثريا
عبد الهادي علي حمود والدته منى
نسيم احمد ابو هيكل والدته سيلفانا
ركان مروان حمود
احمد سعيد ابو هيكل
بشار وليد صالح والدته سعدى
احمد حسن الحجيري والدته سعاد ملقب بأحمد العرسالي
محمد زعيتر
عباس زعيتر
مهدي زعيتر
علي ديبو شومان والدته اكرام
حسين محمد علي ابراهيم شومان والدته نزهة
عباس محمد شومان والدته زكية
عبد الله حسين المصري
علي محمد يونس
مهدي صالح حمية
موسى محمود حمية والدته ابتسام
علي راشد حمية والدته شفيقة
طلال محمد حمية والدته سكرة
عصام محمد حمية
محمد حسن حمية والدته منظر
علي ملحم مظلوم
حسن حسيان اسماعيل
محمد عباس صالح
علي اسماعيل ابو محسن
ماهر محمد طليس
محمد عباس طليس
علي احمد طليس
دريد احمد صالح
حسين علي شحادة
طلال محمد جعفر
حمد عبد الكريم زعيتر والدته فاطمة تولد 1970
حمد مهنا زعيتر والدته فاطمة تولد 1972
حسني علي زعيتر والدته مشهدية تولد 1963
عباس محمد مشيك والدته رفعه
ديب عساف (عملت دورية من الجيش اللبناني على توقيفه)
محمود محمد زامل والدته آمنة تولد عام 1982 فلسطيني
محمد أحمد طه والدته عايدة تولد عام 1996 فلسطيني
مالك زياد اليوسف والدته فايزة تولد عام 1991 فلسطيني
حسن وليد الحسين والدته إنعام تولد عام 1995 فلسطيني
وسيم خالد شريف والدته مريم تولد عام 1983 فلسطيني
علاء حسين هويدي والدته هيفا تولد عام 1984 فلسطيني
خليل محمود فاعور والدته حسنة تولد عام 1985 فلسطيني
عبد الله أحمد كريّم والدته فاديا تولد عام 1996 فلسطيني
نسيم ناصر ديب والدته ناديا تولد عام 1990 فلسطيني
عبد اللطيف يوسف محمد والدته إنعام تولد عام 1980 فلسطيني
ناجي طعمه عامر والدته أميرة تولد عام 1983 فلسطيني
علي مصطفى مراد والدته فضيلة تولد 1986
حمد علي صلاح الدين والدته بدرية
علاء علي شحادة
نور علي شحادة
خالد عبدو عبد الفتاح والدته فاطمة
خالد توفيق درويش
محمد توفيق درويش
خضر احمد طالب المعروف بخضر الطرشة
خالد رضوان كتوب والدته زمزم
وليد احمد طالب
احمد عبد الهادي
محمد مصطفى الجمال
احمد عبد الكريم الجمال
بسام مصطفى حويجي
منير محمد مصطفى والدته فاطمه تولد عام 1965
طلال محمد عامر والدته جميله تولد عام 1975
خليل حسين طالب والدته امونه تولد عام 1973
يوسف قاسم برو والدته يزده تولد عام 1965
نبيل عقيل قانصوه
نضال محمد إبراهيم والدته زينب تولد 1976
علي موسى طراف والدته اسعاف تولد 1970
جو حنا ساسين والدته ميراي تولد 1998
خالد خليل الخرفان والدته فوزية
يوسف خليل الخرفان والدته فوزية