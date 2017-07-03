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قوى الأمن توقف مطلق نار ابتهاجاً لمولوده

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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قوى الأمن توقف مطلق نار ابتهاجاً لمولوده

نشرت الصفحة الرسمية بالقوى الأمن الداخلي على مواقع التواصل الاجتماعي خبر جاء في أنه تم توقيف شخص في بلدة الحويش – عكار بتهمة إطلاق النار في الهواء ابتهاجاً لإنجاب زوجته ولداً.

وجاء في نص الخبر” أنجبت ذكراً في بلدة الحويش – عكار فأطلق النار من سلاح حربي في الهواء ابتهاجاً كل من الزوج محمد سالم السيد وابراهيم سالم السيد واسامة ناصيف السيد بتاريخ 1-7-2017 فتم توقيفهم من قبل فصيلة مشمش لاجراء المقتضى”.

 

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المصدر : NBN

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