قوى الأمن توقف مطلق نار ابتهاجاً لمولوده

نشرت الصفحة الرسمية بالقوى الأمن الداخلي على مواقع التواصل الاجتماعي خبر جاء في أنه تم توقيف شخص في بلدة الحويش – عكار بتهمة إطلاق النار في الهواء ابتهاجاً لإنجاب زوجته ولداً.

وجاء في نص الخبر” أنجبت ذكراً في بلدة الحويش – عكار فأطلق النار من سلاح حربي في الهواء ابتهاجاً كل من الزوج محمد سالم السيد وابراهيم سالم السيد واسامة ناصيف السيد بتاريخ 1-7-2017 فتم توقيفهم من قبل فصيلة مشمش لاجراء المقتضى”.

يللي خلف… ما مات … صار بالحبس #بتقبل_تقتل pic.twitter.com/6LLNTwcssu — قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 3, 2017

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المصدر : NBN