قوى الأمن: توقيف إمرأة وابنها وابن زوجها لترويجهم مخدرات في الشمال

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، عن قيام سيدة بتجارة وترويج المخدرات في منزلها في محلة السويقة _ طرابلس.

بنتيجة المتابعة تم تحديد مكان المنزل، فقامت دورية من الشعبة بمداهمته وتمكنت من توقيف المشتبه بها وإبنها وإبن زوجها، وهم كل من:

_ س. ع. ( مواليد عام 1954، لبنانية)

_ م . ب. ( مواليد عام 1996، لبناني)

_ و. ب. ( مواليد عام 1984، لبناني)

بتفتيش المنزل تم ضبط كميات متنوعة من الحبوب المخدرة وحشيشة الكيف ومادة السيلفيا ومبلغ 5000 $.

وقد تبين أن الثاني يساعد والدته في بيع المخدرات، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم نقل وحيازة أسلحة وإطلاق نار في الهواء، فيما الثالث، وهو ابن زوج الموقوفة المذكورة، مشتبه به بترويج المخدرات.

أودع الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الشمال للتوسع بالتحقيق معهم، والعمل جارٍ لتوقيف سائر أفراد العصابة.

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المصدر : NBN