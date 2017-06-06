قوى الأمن: توقيف خلية داعشية في وادي خالد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -; شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار متابعة الخلايا الإرهابية من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمّ رصد شبكة لتنسيق انتقال المقاتلين من لبنان الى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش الارهابي، حيث يتواجد اعضاؤها في منطقة وادي خالد ويقومون بالتنسيق مع كوادر التنظيم في محافظة الرقة السورية.

بتاريخ 1/6/2017 وبناء على اشارة القضاء المختص، تم توقيف كل من :

– ع. ع. (مواليد عام 1995، لبناني)

– ع. ح. (مواليد عام 1985، سوري)

وذلك لارتباطهما بداعش، وبالتحقيق معهما اعترفا بما يلي:

الموقوف الاول:

اعترف بأنه سعى منذ فترة للانتقال الى سوريا ولهذه الغاية تواصل مع أحد كوادر التنظيم بهدف القتال في صفوفه، وبتاريخ 8/5/2017 توجه من منطقة وادي خالد في شمال لبنان الى ريف إدلب في سوريا تمهيدا للانتقال الى ريف حماه ومنها الى الرقة، إلا أنه وبسبب ضراوة المعارك بالقرب من الرقة وعدم وجود طريق آمن للإنتقال، قرر العودة الى بلدته.

الموقوف الثاني:

اعترف انه قاتل سابقا في قلعة الحصن في ريف حصن الغربي، وانه مكًن الموقوف الاول وآخرين من التواصل مع ابن شقيقه المطلوب( م-ح) الذي يقاتل في صفوف التنظيم في الرقة ، وذلك من اجل تنسيق انتقالهم الى سوريا.كما قام المطلوب (م-ح) بتنسيق تواصلهم مع احد كوادر التنظيم في الرقة، الذي بدوره نسق لهم السفر الى سوريا

كما اعترف بتنسيق تواصل الموقوف (ع-ع) المذكور وآخرين مع احد المهربين في وادي خالد الذي عمل على نقلهم الى ريف ادلب تمهيدا لانتقالهم الى الرقة.

كما اعترفا بان تمويل عمليات الانتقال كانت من قبل شخص موجود في احدى الدول الاوروبية.

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المصدر : قوى الامن الداخلي